Prozess Mann in Kanal ertrunken - Haftstrafen für Freunde

Reportage am Freitag

Von Murr ans Meer zum Gedenken

Neun Rennradler der Murrer Radbande haben auf ihrer Fahrt zum Campo della Pace in der Toskana 850 Kilometer und fast 10 000 Höhenmeter bewältigt. In dem Friedenscamp nahmen sie an einer Feier für die Opfer eines SS-Massakers im Zweiten Weltkrieg teil.