Kriminalität "Kamikaze" - Münchner Raser wegen Mordes verurteilt

Wer an einem Freitagabend - außerhalb von Corona-Zeiten - mit mehr als 120 Kilometern in der Stunde als Geisterfahrer durch München, eine Millionenstadt, rase, müsse um das Risiko wissen, dabei jemanden töten zu können, heißt es in der Urteilsbegründung. Die immer kleiner werdende "Chance auf eine glückliche Flucht" sei ihm wichtiger gewesen als ein Menschenleben, "wichtiger sogar als sein eigenes, sicheres Überleben", sagt Ehrl. Sie spricht von "Kamikaze-ähnlichem Verhalten". Der Mann habe gedacht: "Ich will hier weg, koste es, was es wolle."