Prozess in Mönchengladbach Anklage: Mutter ließ Kind „bewusst“ verdursten

Die Angeklagte lebte den Angaben zufolge mit ihrem Ehemann, dem Vater des Kindes, in der gemeinsamen Wohnung in Grevenbroich. Sie habe außerdem eine ältere Tochter. Diese lebe jetzt in einer Pflegefamilie. Der Ehemann der Angeklagten sei anfangs auch beschuldigt worden, Ermittlungen hätten jedoch ergeben, dass er nicht an der Tat beteiligt gewesen sei.

Viele Umzüge in der Kindheit

Am ersten Verhandlungstag wurde auch eine psychologische Gutachterin als Zeugin gehört. Sie machte Angaben zu der Biografie der Angeklagten. Demnach hat die Frau während ihrer Kindheit und Jugend bei ihrer Mutter gelebt, die „vier bis fünf Mal“ geheiratet habe und deswegen mit ihrer Tochter oft umgezogen sei. Sie hätten unter anderem in Berlin, in Bayern und an der Nordsee gewohnt. Später sei die Angeklagte mit ihrem jetzigen Ehemann und der gemeinsamen Tochter zur Geburt des Kindes nach Grevenbroich gezogen.