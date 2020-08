Prozess in Gera Soldatin zu Sex gezwungen? - Hauptfeldwebel angeklagt

Generell gebe es in der Bundeswehr inzwischen in vielen Bereichen einen sensibleren Umgang mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung. "Heute werden solche Vorkommnisse grundsätzlich gemeldet, auch dürfte die Anzeigenbereitschaft der Betroffenen höher sein", konstatierte Högl. Die Unterlagen zeigten in der Regel, dass die Bundeswehr keine Form der sexuellen Belästigung, wenn sie bekannt werde, toleriere und solchen Vorwürfen "ernsthaft und gründlich" nachgehe. Und nicht in allen Fällen bestätige sich letztendlich der Verdacht.