Prozess in der Schweiz Ex-FIFA-Boss Blatter vor Vernehmung: "Geht mir viel besser"

Zum Verhandlungsauftakt am Mittwoch war die geplante Aussage Blatters verschoben worden, weil der 86-Jährige über gesundheitliche Probleme berichtet hatte. Bei der Ankunft sagte Blatter auf die Frage, was es mit ihm mache, als Angeklagter vor Gericht zu erscheinen: "Hören Sie, ich bin in der ganzen Welt herumgekommen, in Häusern, Palästen, in kleinen Häusern, überall, in Hütten. Das hier ist etwas anderes, aber es ist ein Haus, es ist ein Gerichtsgebäude und wir werden frei aus diesem Gerichtsgebäude hinausgehen."