Prozess in den USA Autorin von „Wie man seinen Ehemann tötet“ wegen Mordes verurteilt

Offenbar hat sie ihre eigenen Ratschläge nicht richtig befolgt: In den USA ist eine Schriftstellerin, die einen Essay mit dem Titel „Wie man seinen Ehemann tötet“ geschrieben hat, wegen Mordes an ihrem Ehemann verurteilt worden. Nach achtstündigen Beratungen fiel am Mittwoch der Schuldspruch der Geschworenen im Westküstenstaat Oregon, ihr Strafmaß erfährt Nancy Crampton Brophy am 13. Juni. Die 71-Jährige weist jede Schuld von sich.