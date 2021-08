Prozess in Berlin 455-PS-Auto erfasst Fußgänger tödlich – Bewährungsstrafe

Der Passant wurde gegen die Frontscheibe und dann in den Gegenverkehr geschleudert. Er erlag eine Woche später seinen schweren Verletzungen. Der Angeklagte, der Sozialleistungen bezieht, saß damals am Steuer eines 455 PS starken Wagens. Das Auto habe ihm ein Freund geliehen, hatte er zu Prozessbeginn über seinen Verteidiger erklärt. Er sei „kein passionierter Raser, sondern ein Mensch, der zu schnell gefahren ist“, so der Angeklagte. Er sei an dem Tag „gestresst“ gewesen, sagte er kurz vor dem Urteil.