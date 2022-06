Prozess in Bellinzona FIFA fordert von Platini 2,2 Millionen Franken Rückzahlung

Im Prozess gegen den früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter und Ex-UEFA-Chef Michel Platini hat die Vertreterin des Weltverbandes die Rückzahlung der rund 2,2 Millionen Franken (2,1 Millionen Euro) gefordert, die an Platini überwiesen wurden. Die FIFA sei "arglistig getäuscht" worden, sagte Verteidigerin Catherine Hohl-Chirazi in ihrem Pläydoyer vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona.