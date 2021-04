Prozess um Tötung von George Floyd Geschworene haben ein Urteil erreicht

Minneapolis - Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd ist ein Urteil gefallen. Die Entscheidung der Geschworenen im Verfahren gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin sollte in Kürze verkündet werden, wie das Gericht in Minneapolis am Dienstag mitteilte. Chauvin ist wegen Mordes zweiten Grades, Mordes dritten Grades und Totschlags zweiten Grades angeklagt. Die Jury hatte erst am Montagnachmittag mit ihren Beratungen begonnen.