Prozess gegen Mundelsheimer Täter fühlte sich „fremdgesteuert“

Obwohl der Angeklagte und das Opfer sich bereits am 5. Juni nach wenigen Monaten Beziehung in beiderseitigem Einverständnis getrennt hatten, verabredeten sie sich gelegentlich noch zu kurzen sexuellen Treffen. So auch für den 21. Juni. Doch im Laufe des Abends änderte sich seine Stimmung, er wolle nicht mehr ihr „Callboy“ und „Pornostar“ sein. Im Widerspruch dazu verlas der Staatsanwalt Chatnachrichten aus der Disco, in denen sich der Angeklagte durchaus bereit zu einem Sextreffen zeigte. Den angeblichen Entschluss, die körperliche Beziehung zu beenden, wollte er ihr noch in dieser Nacht persönlich mitteilen, doch die Ex-Freundin sagte per WhatsApp ein spontanes Treffen ab.