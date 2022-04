Prozess gegen Hanno Berger Cum-Ex-Drahtzieher will nicht schweigen

Hanno Berger sollte zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen schweigen, so hatten es seine Verteidiger zu Beginn des Cum-Ex-Prozesses in Bonn erklärt. Doch einfach nur still dasitzen und zuhören – das hält der 71-Jährige, selbst Anwalt und einst als Koryphäe auf dem Gebiet des Steuerrechts bekannt, schon am zweiten Verhandlungstag nicht mehr aus. „Darf ich auch eine Frage stellen“, hebt er an und diskutiert mit dem Zeugen, einem Finanzbeamten, über Regeln der Dividendenbesteuerung. „Lassen Sie es“, zischt irgendwann sein Verteidiger Richard Beyer.