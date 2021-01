Prozess gegen einen Marbacher „Versuche die Gedanken zu unterdrücken“

Warum alles, was die Kinder sagen, stimmt, nur dieser eine Fall nicht wahr sein soll, „ist schwer zu glauben“, so die Vorsitzende Richterin zum Auftakt. Eine Antwort darauf gab der Angeklagte, der in Heilbronn in Haft ist, am Mittwoch nicht. Ebenso schwieg er zu den Taten, eine Erklärung soll am kommenden Montag seine Verteidigerin abgeben. Dafür machte er Angaben zu seiner Person und zu seinem Leben – das in den vergangenen Jahren von Drogen, Alkohol und Straftaten geprägt war. Aufgewachsen ist der Angeklagte in Marbach mit drei Geschwistern. Er ging in die Grundschule in Marbach, später auf die Hauptschule, die er jedoch ohne Abschluss verließ. „Ich habe dann ein berufsvorbereitendes Jahr gemacht, bin dort aber nach einem halben Jahr rausgeflogen, weil ich Arzt-Atteste gefälscht habe“, erzählte er. Im Anschluss machte er erst einmal nichts. „Ich war zu faul und habe es nicht lange ausgehalten bei einer Arbeit“, gestand er. 2012 landete er im Jugendarrest, wo er seinen Hauptschulabschluss nachholte. Danach hielt er sich mit kleinen Tätigkeiten über Wasser.