Prozess gegen Autodiebe Ein GPS-Sender liefert wichtige Hinweise

Nach der nächtlichen Einreise in Deutschland suchte die Bande zügig Orte nahe der Autobahn auf und fuhr systematisch Wohngegenden langsam ab. So geschah es auch in der Nacht auf den 5. November 2019, als Murr ausgespäht und ein Mercedes-Sprinter gestohlen wurde.

„In der Regel reisten vier Männer aus Polen nach Deutschland ein und brachten den Fahrer zum ausgespähten Objekt und gaben ihm das bereits programmierte Navi. Sobald der ‚Techniker‘ mittels Funkwellenverstärkung das Auto geknackt hatte, setzte er sich mit dem Koordinator umgehend wieder vom Tatort ab“, fasste ein anderer Polizeibeamter im Zeugenstand die Abläufe zusammen. Er räumte ein, dass es den Ermittlern nicht gelungen war, die inneren Strukturen und Geldflüsse der Bande aufzudecken.

Gefunden haben die Ermittler jedoch noch das Ziel der gestohlenen Fahrzeuge, ein großes Gehöft in Polen. Als die deutschen und polnischen Beamten gemeinsam das Objekt eines bereits wegen Hehlerei verurteilten Mannes durchsuchten, stießen sie in der Scheune auf Regale mit tausenden von Fahrzeugteile, fein säuberlich sortiert. Etliche Teile konnten sie Diebstählen in ganz Deutschland zuordnen. Der Prozess wird am 4. November fortgesetzt.