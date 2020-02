Prozess gegen 26-Jährigen aus Marbach Krankenhaus-Ärztin mit Messer bedroht

In seiner Wut habe der Mann in einem Vorbereitungsraum ein Küchenmesser aus einer Schublade gezogen und sich zwei- bis dreimal in den Unterarm geritzt, bis er blutete, berichtete die Oberärztin weiter. So habe er mit dem Messer vor ihr gestanden und gerufen: „Ich bringe euch alle um.“ Dies habe er aber nicht gezielt gegen sie geäußert, sondern wohl eher als Ausdruck unkontrollierter Wut, erklärte die Medizinerin auf Nachfrage des Richters. Das Personal habe schnell den Sicherheitsriegel betätigt und sich im Stationszimmer eingeschlossen. Währenddessen habe der Mann mehrfach gegen die Türe geschlagen. „Er hatte Blut am Arm und am Messer.“