Prozess-Auftakt Hort-Betreuer soll über Jahre Kinder missbraucht haben

Der häufigste Tatort war der Anklage zufolge der Hort in Hannover, in dem der Deutsche viele Jahre arbeitete. In der Anklage genannt werden fünf weitere geschädigte Mädchen, von denen einige über Jahre hinweg in der Betreuungseinrichtung für Grundschüler sexuelle Gewalt erlitten haben sollen - etwa beim regelmäßigen Vorlesen im Ruheraum.