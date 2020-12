Prozess am Landgericht in Heilbronn S-Bahn-Opfer sagt unter Tränen aus

Heilbronn/Erdmannhausen - Der Prozess am Landgericht Heilbronn gegen einen 22-jährigen Hauptangeklagten, dem insgesamt drei Strafbestände vorgeworfen werden, sowie zwei weiteren Angeklagten im Alter von 30 und 35 Jahren, die bei einem dieser Vorfälle mit dabei gewesen sein sollen, ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Nachdem es an den ersten drei Verhandlungstagen vor allem um Streitigkeiten in zwei Asylunterkünften ging, stand am Mittwoch, dem vierten Verhandlungstag, nun der Vorwurf von sexueller Belästigung in der S4 zwischen Marbach und Erdmannhausen im Mittelpunkt. Dem Hauptangeklagten wird hierbei zur Last gelegt, am 13. Mai diesen Jahres sexuelle Handlungen an einer Frau gegen deren Willen vorgenommen zu haben.