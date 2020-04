Proteste Weiter Kritik an Künstlerförderung in Corona-Krise

Einen weiteren offenen Brief schrieben die Violinistinnen Anne-Sophie Mutter und Lisa Batiashvili, die Dirigenten Christian Thielemann und Thomas Hengelbrock sowie die Sänger René Pape und Matthias Goerne. Sie fragen darin auch im Namen unbekannterer Künstler: "Sind wir nur beliebt, wenn die Zeiten rosig sind?" Sie fordern mit dem in der "Welt" veröffentlichten Schreiben, "Künstlerinnen und Künstler in den Stand zu setzen, die nächsten acht, neun, vielleicht auch zwölf Monate zu überbrücken, ohne in unverschuldetes und unverdientes Elend, in die totale Depression abzugleiten".

Bayern will Künstler im Land mit monatlich 1000 Euro unterstützen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder in München an. Es gebe zugegebenermaßen eine Gruppe, "die durch jedes Raster fällt", sagte der CSU-Vorsitzende. Gefördert werden sollen die rund 30.000 Künstler, die auch in der Künstlersozialkasse organisiert seien. Ähnlich verfährt bereits Baden-Württemberg.

Auch die Vorsitzende des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK), Dagmar Schmidt, forderte zuletzt eine entsprechende Regelung bundesweit.