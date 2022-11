Proteste Habeck warnt im Streit um "Klima-RAF" vor Vergleichen

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte in der "Bild am Sonntag" gefordert, die Entstehung einer "Klima-RAF" müsse verhindert werden. Die RAF galt in der Bundesrepublik über Jahrzehnte als Inbegriff von Terror und Mord. Den Linksterroristen fielen von 1970 bis Anfang der 1990er Jahre mehr als 30 Menschen zum Opfer. Wer vor dem Begriff "Klima-RAF" zurückschrecke, "der traut sich offensichtlich nicht, einer realen Gefahr ins Gesicht zu blicken", sagte Dobrindt in Berlin vor einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag.