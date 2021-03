Proteste gegen Corona-Politik Demo in Dresden: Rund 50 Straftaten gezählt

Am Kongresszentrum in der Nähe des Landtages hatten sich am Samstagnachmittag laut Polizei mehr als 1000 Menschen versammelt. Mehrere Hundert Demonstranten setzten sich anschließend in Marsch, dabei wurden Beamte bedrängt. An einem Impfzentrum wurden sechs Wasserwerfer in Stellung gebracht, um die Einrichtung zu sichern. Auch in der Innenstadt am Altmarkt versammelten sich Hunderte Demonstranten. Sie kritisierten auf Spruchbändern und mit Sprechchören Corona-Maßnahmen, viele trugen keine Maske und achteten nicht auf Abstände. Mehr als 1800 Beamte waren im Einsatz.