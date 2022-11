Protest in Murr Streit um Container für Flüchtlinge

Die 40 Restplätze in Murr sind wohl in zwei bis drei Monaten belegt

Der Zustrom von Flüchtlingen ist ein bundesweites Problem. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine lässt immer mehr Menschen in den Westen fliehen. Das zeigt sich auch in Murr. Die 6700-Einwohner-Kommune bringt aktuell neben 63 Geflüchteten aus anderen Ländern auch 65 Ukrainer in ihren Unterkünften oder in angemieteten Wohnungen unter. Der Zulauf habe sich aber weiter verstärkt, berichtet der Bürgermeister Torsten Bartzsch: „Mitte des Jahren haben wir acht bis zehn Personen pro Monat untergebracht, mittlerweile sind es 15 bis 20.“ Noch habe die Gemeinde 40 Plätze in petto. „Die werden aber in den nächsten zwei bis drei Monaten belegt sein.“