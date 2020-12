Protest-Aktionen Streit um Butterpreis - Landwirte blockieren Aldi-Lager

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast forderte weitere Gespräche. "Um Lösungen zu finden, müssen alle Marktpartner an einen Tisch. Wir brauchen langfristige Strategien", sagte die CDU-Politikerin. "Ich kann den Ärger und die Wut der Landwirte verstehen. Diese Energie möchte ich gerne in die richtigen Bahnen lenken." Die Ministerin verwies auf eine für den 13. Januar geplante Videokonferenz mit Handel, Verarbeitern und Landwirten. "Dann geht es um Strategien für Gemüse, Milch und Fleisch", so die Ministerin. "Ich nehme die Sorgen der Bauern ernst - aber Politik macht keine Preise."

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte, es gebe ein massives Machtungleichgewicht zwischen Erzeugern und dem Handel. "Den Landwirten geht es nicht um Luxus, sondern schlicht um ihre Existenzen." Die Preisentwicklung kenne seit langem nur noch einen Weg: nach unten. "Wer aber gerne mit regionalen Produkten wirbt, der muss diese auch wertschätzen und dafür sorgen, dass unsere Bauernfamilien von der Produktion leben können", so Klöckner.

Am Dienstagnachmittag gab es mehrere Hinweise darauf, dass der Butterpreis nicht so deutlich wie von den Landwirten befürchtet gesenkt wird. Für den Fall, dass es tatsächlich entsprechende Verträge gibt, kündigte Bauernsprecher Lee ein Ende der Blockaden an. "Dann verzeichnen wir das als Erfolg und werden uns Stück für Stück zurückziehen."

Am "Symbolstandort" der Protest-Aktionen in Hesel waren am Dienstagnachmittag nach Schätzungen der Polizei noch rund 200 Traktoren. "Es laufen noch Gespräche, aber es bewegt sich", sagte eine Polizeisprecherin. "So langsam ist man dabei, auf einen Nenner zu kommen."

