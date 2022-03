ProSieben-Show „The Masked Singer“ kommt nach Stuttgart

ProSieben hat eine Tour seiner Fernsehshow „The Masked Singer“ durch mehrere deutsche Städte angekündigt, darunter auch einen Stopp in Stuttgart. Demnach soll die Veranstaltung am 1. April 2023 in der Schleyerhalle stattfinden. Tickets für die Tour sind ab sofort ab 40 Euro im Netz unter eventim.de oder themaskedsinger.de, an allen bekannten CTS-VVK-Stellen und per Telefon unter 01806/570070 (0,20 Euro pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 0,60 Euro pro Anruf) erhältlich.