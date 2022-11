ProSieben-Show Maulwurf besiegt Werwolf: Donskoy gewinnt "Masked Singer"

Bereits Fernseh- und Grimme-Preisträger

Donskoy ist Gastgeber und Moderator der mit dem Deutschen Fernsehpreis 2021 und dem Grimme-Preis 2022 ausgezeichneten Talkshow "Freitagnacht Jews". 2021 war er Moderator des Deutschen Filmpreises. In der ZDF-Serie "Der Palast" (2021) spielte Donskoy den Starchoreographen Steven Williams. Auch international stand Donskoy bereits vermehrt vor der Kamera, etwa 2020 in der 4. Staffel der Netflix-Serie "The Crown".