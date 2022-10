ProSieben-Show "Masked Singer": Thomas Hayo als Pfeife enttarnt

Publikum wählte Namen für Roboter aus

Neben der Pfeife mussten in der dritten Folge auch die schwarze Mamba und der einsame Roboter ums Weiterkommen zittern. Letzterer erlebte während der Show eine "Masked Singer"-Premiere: Nachdem er in den ersten Sendungen noch als "No Name" aufgetreten war, erhielt der Roboter nun einen vom Publikum ausgewählten Namen. Aus 36.000 Namensvorschlägen waren in der vergangenen Woche fünf Ideen zur Abstimmung freigegeben worden. Das Ergebnis gab Moderator Matthias Opdenhövel (52) kurz vor dem Ende der Sendung bekannt - der Roboter wurde auf den Namen "Rosty" getauft.