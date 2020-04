„Promis unter Palmen“ bei Sat.1 Luxus-Ladys im Clinch – Désirée Nick geht auf Claudia Obert los

„Ganz großes Kino“ – Ronald Schill genießt den Streit

Da wird gelästert, geschnaubt und geschrien: Beim Frühstück heizte sich die Stimmung schneller auf als jeder Kaffeevollautomat. Ex-Dschungelcamp-Bewohner Matthias Mangiapane fing an: „Du bist eine Brunnenvergifterin“, warf er Claudia an den Kopf. Und dann sprang ihm Neu-Busenfreundin Désirée Nick zur Seite – und wie. Die sonst so wortgewandte Kabarettistin hielt es nicht mehr auf ihrem Platz, sie wütete zu Claudia und wurde sogar handgreiflich. Nick schubste die Unternehmerin und schrie ihr sie an: „Beweg deine Fresse aus der Kamera!“