Prominente Absteiger Zweitklassigkeit mit "Power": Bundesliga fürchtet "Verluste"

"Solch eine Hammer-Liga gab es noch nie. Das wird etwas ganz Besonderes", meinte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel anerkennend. "Andererseits fehlen die illustren Namen der Bundesliga, das ist seltsam." Der Hoffenheimer Manager Alexander Rosen sagte: "Das wird ein brutaler Wettbewerb. Wenn man bedenkt, welche Power viele Vereine haben, könnte es in der nächsten Saison in der 2. Liga mehr Zuschauer geben als in der Bundesliga."