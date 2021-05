Promi-Pärchen Joe Jonas dankbar für Lockdown-Zeit mit Familie

"Ich bin immer unterwegs, ich bin immer in Bewegung und am Reisen und auf Touren", sagte der 31-Jährige am Dienstag in der Morgensendung "CBS This Morning". Durch die Pandemie sei er gezwungen gewesen, zu Hause zu bleiben. Jonas hat mit der Schauspielerin Sophie Turner (25, "Game of Thrones") die gemeinsame Tochter Willa.