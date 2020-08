„Promi Big Brother“ 2020 Karger Wald und Märchenschloss – so sieht der Container aus

Das Märchenschloss

Doch am Horizont erblicken die Bewohner einen Lichtblick: das Märchenschloss. In den modern eingerichteten Gemäuern erwartet sie ein prall gefülltes Schlaraffenland und purer Luxus. Hier gibt es für die residierenden Bewohner Essen und edle Tropfen in Hülle und Fülle. Offene Luxusküche, ein Lounge-Bereich zum Verweilen, ein Badezimmer als Wellness-Oase und ein Schlafzimmer mit luxuriösen Betten. Der Außenbereich des Märchenschlosses ist der Lustgarten. Mit Pool, Liegefläche und einer Grillstelle kann in seinen Ecken getuschelt und gelästert werden.