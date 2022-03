Promi-Auflauf bei der Fashion Week Paris Robert Lewandowski und seine Frau setzen politisches Zeichen

Paris - Die Promidichte bei der Pariser Fashion Week war extrem groß. Sport-Stars, Schauspieler und Models haben sich auf dem Mode-Event blicken lassen. Der Weltfußballer Robert Lewandowski ließ sich am Montagabend nicht die Chance nehmen, erneut ein solidarisches Zeichen in Richtung Ukraine zu senden. Schon im letzten Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt lief der Pole mit einer Ukraine-Binde am Arm auf. Seine Fußballkollegen Neymar und Hakimi von Paris Saint-Germain waren ebenso auf der Pariser Fashion Week.