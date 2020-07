Projekt «Mose» Top oder Flop? Venedig testet Flutschutz

Es gibt genügend Gegner der Flutschutzanlage in Venedig. Wer nur das Wort "Mose" in den Mund nimmt, bekommt entweder Schulterzucken oder resigniertes Abwinken zur Antwort oder eine längere Erklärung über Umweltschutz und das sensible Gleichgewicht in der Lagune sowie über die Unfähigkeit von Politikern im Allgemeinen. "Nach dem Hochwasser vom 12. November 2019 haben sie uns gesagt, dass Mose die einzige Lösung sei, um Venedig zu retten: Es ist eine beschämende Lüge. Mose wird die Lagune töten, es wird dieses einzigartige und empfindliche Ökosystem zerstören", erklärte das Bündnis No Grandi Navi, das sich auch gegen die Kreuzfahrtschiffe in der Lagune einsetzt. Einige Gegner fuhren daher auch am Freitag aufs Wasser, um zu protestieren. Manch einer befürchtet, dass "Mose" die Stadt noch mehr gefährdet und sie schlussendlich von einem "Tsunami" geflutet werden könnte.

Doch dass Venedig einen Hochwasserschutz braucht, hat zuletzt die Flut im letzten Herbst deutlich gemacht. Am 12. November stieg das Wasser auf 187 Zentimeter über Normalnull und überflutetete den größten Teil der Altstadt, zerstörte Kulturmonumente, Museen, Archive und verschreckte Touristen, von denen Venedig lebt. Es war ein Weckruf für alle, wie gefährdet die wohl schönste Stadt der Welt ist.

Denn der Klimawandel bedroht Venedig, davor warnen Wissenschaftler seit langem. "Mose" sei eine "gute Nachricht für die Welt", sagte Wasserexperte Giovanni Cecconi, der an der Universität Ca Foscari in Venedig lehrt. "Venedig wird die erste Lagune sein, die Wasser nur bei Bedarf einlässt. Aber wir müssen schon jetzt über Mose hinaus denken." Venedig sei wegen des Klimawandels einem beschleunigten Anstieg des Wasserspiegels ausgesetzt. "Was früher in einem Jahrhundert angestiegen ist, steigt jetzt in 25 Jahren."

