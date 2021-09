Projekt „Kunst – nach Hause“ Endlich: kostenlose Kunst für alle

Stuttgart - Erst hat Corona den Kulturbetrieb lahmgelegt, jetzt läuft er wieder, aber mancher Zuschauer scheint lieber daheimzubleiben. Kein Problem, dachte sich die Stuttgarter Künstler Christine Braun, dann kommt die Kunst eben zum Publikum. „Kunst – nach Hause“ nennt sich ihr neues Projekt, bei dem Interessierte Zeichnungen der Künstlerin ausleihen können – kostenlos. Sechs Wochen kann man die Blätter in den eigenen vier Wänden anschauen, mit der Option, sie danach zu kaufen. Wer welches Werk erhält, das entscheidet allerdings die Künstlerin. „Die Auswahl wird von mir getroffen“, sagt Christine Braun, schließlich sei es im Sinne der Kunst, sich mit etwas auseinandersetzen, was da ist – und nicht einfach nur etwas auszuwählen. Damit hat sie schon mehrere Interessenten neugierig gemacht, die nun per Post eine Zeichnung nach Hause geschickt bekommen. Sogar das Rückporto legt Christine Braun bei, „damit die Kosten kein Hinderungsgrund darstellen, um an der Aktion teilzunehmen“, wie sie sagt.