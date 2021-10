Projekt in Murr Kritik an Schmusekurs mit Wohnbaufirmen

Die Gemeinde Murr will im Zentrum preiswerten Wohnraum schaffen

Konflikte zwischen Bauunternehmen und Kommunen sind nicht selten, wenn es um das Ausschlachten von teuer eingekauften Grundstücken in Neubaugebieten geht. So hatten sich die Firmen Layher und Pflugfelder erst nach einer längeren Hängepartie mit der Stadt Marbach geeinigt, die Grundstücke im Neubaugebiet Kreuzäcker/Affalterbacher Straße mit einem Anteil von 15 Prozent für sozialen Wohnungsraum zu belegen. Das Projekt tritt aus anderen Gründen aber immer noch auf der Stelle.

Eigentlich verfolgt auch die Gemeinde Murr den Anspruch, preiswerten Wohnraum bei der Nachverdichtung zu schaffen. Erst kürzlich hatte der Gemeinderat es abgelehnt, im Neubaugebiet Langes Feld VI höhere Häuser zu bauen – mit der Begründung, dies sei städtebaulich die falsche Lage. Der Bürgermeister Torsten Bartzsch sieht aber in hohen Preisen für den neuen Wohnraum im Zentrum keinen Widerspruch: „Es ist wichtig, dass überhaupt Wohnraum entsteht – wer dort einzieht, hinterlässt durch seinen Umzug für andere eine preiswertere Wohnung.“ Zudem plane man am Alten Rathaus ein eigenes Projekt mit sozialer Wirkung.

Kommunen nutzen ihr Vorkaufsrecht meistens nicht

Ob die Kommunen bei Grundstücksverkäufern einen Fuß in die Tür bekommen, um geförderten Wohnraum für wirtschaftlich Schwächere zu schaffen, bezweifelt Thomas Kiwitt, Chefplaner des Verbands Region Stuttgart (VRS). „Zwar haben Städte und Gemeinden ein Vorkaufsrecht, doch müssen sie sich an den zuvor notariell festgehaltenen Preisen zwischen Verkäufern und Käufern orientieren.“ Das bisherige Bauland-Mobilisierungsgesetz sei deshalb „nicht der große Befreiungsschlag“ gewesen.

Möglicherweise haben es Kommunen aber künftig etwas leichter, an Grundstücke zu kommen. Der Bund will den Städten und Gemeinden nämlich mit einem neuen Gesetz ein erweitertes Vorkaufsrecht sichern. Demnach soll nur der aktuelle Verkehrswert gelten, nicht aber der mit einem Unternehmen vereinbarte, möglicherweise deutlich überteuerte Preis. Der Paragraf 201 des Baugesetzbuches sei bereits von Bundestag und Bundesrat beschlossen, müsse aber noch in eine Landesverordnung gegossen werden – sie trete im Laufe des nächsten Jahres in Kraft, erklärt Rainer Wehaus, Pressesprecher des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen. Das Land bezuschusse den Bau von sozialen Wohnraum über die Wohnraumförderung in der Regel zu einem Drittel.

Vorkaufsrecht der Kommune

Grundstückskauf

Jede Gemeinde kriegt jeden Verkaufsvorgang vorgelegt. Dann hat sie unter Umständen das Recht, den Kauf quasi zu übernehmen. Nach altem Recht musste sie das innerhalb von zwei Monaten anmelden, nach neuem Recht binnen drei Monate. Nach neuem Recht kann sie – nur in den 89 Kommunen im Land mit angespanntem Wohnungsmarkt, also wo die Mietpreisbremse gilt – auch bei unbebauten und brachliegenden Grundstücken ein Vorkaufsrecht haben.

Rücktrittsklausel

Der Eigentümer kann vom Verkauf zurücktreten, er kann sich aber auch mit der Kommune einigen und irgendwo in der Mitte treffen. Nach altem Recht zählt der Verkaufswert, nach neuem Recht könnte die Gemeinde auch zum Verkehrswert einsteigen. Beide Seiten müssen sich einigen. Andernfalls kann der Eigentümer nicht verkaufen.