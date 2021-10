Projekt in Großbottwar Dienste für guten Zweck versteigern

Aktion soll die Menschen zusammenbringen

„Wir sehen nicht nur den Mitmachgedanken, sondern auch, dass der hoffentlich heitere Abend und die Aktionen die Menschen zusammenbringen – gerade nach Corona“, sagt Pfarrer Friedemann Kuttler. Da die Gemeinde sehr aktiv sei, traue man sich zu, so etwas auf die Beine zu stellen. Mit Prominenten aus der Stadt, die ebenfalls etwas anbieten, wird die Auktion bald zusätzlich beworben. Auch Bürgermeister Ralf Zimmermann sagte zu – in welcher Form, ist noch eine Überraschung. Bis zu 70 Aktionen können bis zur ersten Januarwoche angemeldet werden. „Wir haben die Grenze gesetzt, um an dem Abend durchzukommen“, so Kuttler.