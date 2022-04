Projekt in Großbottwar Bürgerumfrage für neues Freizeitgebiet startet

Bei der Umfrage gibt es auch etwas zu gewinnen

Im Mittelpunkt der Umfrage steht: Was wünschen sich die Bürger wirklich in diesem Gebiet? „Vielleicht kommt ja etwas raus, das wir gar nicht auf dem Schirm hatten“, sagt Bürgermeister Ralf Zimmermann und fügt an: „Das ist ein spannender Prozess, denn wir haben noch kein konkretes Ziel für diese Fläche definiert.“ Die Umfrage beinhaltet 21 Fragen und regt auch dazu an, seine Wünsche zu konkretisieren. Auch wird die Frage danach gestellt, ob man sich vorstellen könnte, sich bei der Realisierung der Projekte zu beteiligen. Vorschläge einiger Projekte sind in Preiskategorien gegliedert. Zu guter Letzt gibt es auch noch etwas zu gewinnen unter allen Teilnehmern – und zwar Einkaufsgutscheine für Geschäfte in Großbottwar. Mitmachen können alle Bürger, die in Großbottwar oder einem der Teilorte wohnen. „Wichtig ist uns, dass auch Kinder und Jugendliche mitmachen, denn es geht auch darum, dass alle Altersgruppen einbezogen werden“, so Bakele-Roß.

Nach den Sommerferien liegt eine detaillierte Auswertung vor

Eine erste allgemeine Auswertung der Umfrage soll noch vor den Sommerferien erfolgen, eine detaillierte nach den Ferien. Diese Ergebnisse sollen dann als Grundlage für eine Entscheidung im Gemeinderat dienen. Eingestellt in diesem und im kommenden Haushaltsjahr zur Umsetzung einzelner Projekte des neuen Freizeitgebiets sind zusammen 150 000 Euro. Wunsch wäre es, bereits im Sommer etwas vorstellen zu können. Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt Großbottwar ihre Bürger in Entscheidungen mit einbindet. So gab es unter anderem einen Namenswettbewerb für die Harzberghalle sowie eine Projektgruppe für den Spielplatz Nelkenstraße. „Das jetzt ist aber etwas ganz anderes, denn wir wollen das Gelände wirklich mit den Bürgern und nach deren Wünschen gestalten“, sagt Ralf Zimmermann. Für Monika Bakele-Roß ist es ein tolles Zeichen, um zu zeigen: „Es geht wieder aufwärts. Wir machen gemeinsam weiter.“ Deshalb hofft sie auf rege Teilnahme und viele tolle Freizeit-Vorschläge.

Die Umfrage findet man ab Donnerstag, 28. April, und bis zum 3. Juli unter folgendem Link: www.kommune-gestalten.de/grossbottwar. Zudem wird die Umfrage im Rathaus und in der Stadtbücherei in Papierform ausliegen.