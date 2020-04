Projekt in der Schillerstadt Das Marbacher Seniorenstift wird erweitert

Die Baugenehmigung liegt seit Februar 2019 vor. Zum damaligen Zeitpunkt ging Architekt Matthias Weccard in einer ersten Kostenschätzung von rund 3,2 Millionen Euro Gesamtkosten aus. Jetzt liegt eine Kostenberechnung vor, und die beläuft sich auf 3,8 Millionen Euro. Sie teilt sich in Kosten für die Erweiterung in Höhe von 2,78 Millionen Euro und für Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit rund einer Million Euro auf. In den Kosten ist ein Zuschlag für zu erwartende Baukostensteigerungen von 181 000 Euro enthalten. An der Stadt blieben davon knapp 400 000 Euro hängen.