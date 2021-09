Projekt für Flüchtlinge Sportfest dient der Integration

Wer gewinnt den Wanderpokal?

Für die Wettkämpfe spenden die Integrationsmanager – in Erdmannhausen ist dies Sezgin Kaya – einen Wanderpokal. Dann wird sich die Frage stellen, ob der in der Gemeinde bleiben darf oder doch nach Marbach geht. Denn die Flüchtlinge beider Kommunen treten beim Sportfest gegeneinander an. Auch wegen Corona belassen es die Organisatoren diesmal bei Teilnehmern der beiden Nachbarkommunen. Aber wer weiß, inwieweit das Sportfest in Zukunft wachsen wird. Katharina Fischinger: „Das ist hoffentlich der Auftakt einer schönen Turnierserie.“