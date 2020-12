Projekt an Kitas in Steinheim Ein Programm mit vielen Gewinnern

Bevor es so richtig in medias res ging, wurde der konkrete Bedarf erhoben. Zudem wurden Ziele definiert. Deshalb seien Missalek und Breitbach mit allen sieben Einrichtungen auf der Gemarkung ins Gespräch gegangen, berichtet Fregien. Es kristallisierten sich auf der Basis ganz individuelle Ansätze heraus, wie die Situation vor Ort optimiert werden könnte. In Höpfigheim habe man sich zum Beispiel vertiefend der Stärkung des Teamgedankens gewidmet, sagt Martina Fregien. In Kleinbottwar gehe es darum, einen Rückzugsraum zu schaffen, in dem man nicht gestört wird. In der Sudetenstraße wurde ein anderer, nahe liegender Akzent gesetzt: Das Team wollte sich wegen der schwierigen Phase der eineinhalb Jahre währenden Sanierung damit beschäftigen, wie man das Beste daraus macht und mit frischer Power als Mannschaft in die herausgeputzte Einrichtung geht. Da weitere Mitarbeiter zum Team gestoßen sind, stehe nun die Integration der neuen Erzieherinnen im Fokus, sagt Martina Fregien.