Programm Salzburger Festspiele lassen die 1920er wieder auferstehen

Die programmatische Klammer der Saison 2022 liefert aber laut Hinterhäuser ein Epos, das 600 Jahre vor den 1920ern geschaffen wurde: Dante Alighieris "Göttliche Komödie". Das Epos, das durch Hölle, Fegefeuer und Paradies führt und so von Verzweiflung, Hoffnung und Erlösung erzählt, wird in Salzburg in einer Marathon-Lesung aufgeführt. Unter den Vortragenden sind Altenberger und Devid Striesow, der nächstes Jahr sein Festivaldebüt in Salzburg gibt. Der vielbeschäftigte deutsche TV-, Film- und Bühnendarsteller wird auch in Thorsten Lensings neuer Theaterarbeit "Verrückt nach Trost" zu sehen sein.