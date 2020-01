Programm Ruhrfestspiele setzen 2020 auf "Macht und Mitgefühl"

Auch vor dem Hintergrund der Gründungsgeschichte der Ruhrfestspiele sei es wichtig zu betonen, dass Kunst in der Lage sei, sich zu Vorgängen in der Welt direkt zu verhalten, sagte Intendant Olaf Kröck bei der Vorstellung des Programms seiner zweiten Festivalsaison. Macht und Mitgefühl müssten in einer offenen, demokratischen Gesellschaft immer wieder in den Austausch gebracht werden. Mitgefühl dürfe nicht als unpragmatisches Gutmenschentum diffamiert werden. Die Ruhrfestspiele gehen zurück auf Gastspiele von Hamburger Schauspielern in der Stadt, mit denen sich die Künstler bei Bergleuten bedankten, weil diese ihnen im kalten Winter 1946/47 mit Kohle zum Heizen geholfen hatten.