Prognos-Studie Harter Gasstopp käme schlimmer als gedacht

Der große Unterschied zu anderen Studien ist vor allem der Betrachtung technischer Realitäten geschuldet. „Wir haben detailliert die Ebene der Produktionsprozesse analysiert und nicht wie andere Studien nur branchenspezifische Durchschnittswerte verwendet“, sagt Böhmer. Er erklärt das an einem Beispiel aus der Stahlindustrie. Die brauche prozentual eher wenig Gas, sei aber etwa bei Walzwerken abhängig davon. Ohne Gas würde die Produktionskette in der Stahlindustrie an dieser Stelle abrupt reißen.