Profi des VfB Stuttgart äußert sich Orel Mangala und sein Appell gegen Rassismus

Stuttgart - Neymar, Kylian Mbappé, Thilo Kehrer – nach dem abgebrochenen Champions-League-Spiel gegen Basaksehir aus Istanbul zeigten sich die Fußball-Profis von Paris Saint-Germain auch im Internet solidarisch. „Diskriminierung hat keinen Platz. Nicht im Fußball, nicht auf der Welt“, schrieb der in Tübingen geborene Nationalspieler Kehrer auf Instagram, Neymar veröffentlichte ein „Black lives matter“ (Schwarze Leben zählen) und von Mbappé hieß es: „Say no to Racism. M. Webo we are with you“ (Wir sind bei dir).