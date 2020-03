Produzent Dieter Falk kommt nach Steinheim Der Wanderer zwischen Musikwelten

Hört sich ja spannend an. Was ist passiert?

Tja, es ging damals eben noch nicht, dass man in kirchlichen Kreisen Funky Music oder überhaupt tanzbare Musik spielte. Ich komme ja aus der Gospelmusik-Szene und habe damals in „frommen“ Kreisen viel Musik gemacht. Auch mal ’ne flotte Rock’n Roll-Nummer auf der Orgel gespielt – kam aber nicht gut an. Auch da bin ich rausgeflogen. Da waren halt die 70er.

Sehen Sie sich als eine Art Enfant Terrible?

Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht sehen mich manche aus diesen Kreisen als solches. Vielleicht kann man mich eher als „Wanderer zwischen den Musikwelten“ bezeichnen.

Erzählen Sie auch ein wenig von Ihrer religiösen Vergangenheit?

Klar geht es an dem Abend auch diesbezüglich ein wenig in die Tiefe. Schon um zu zeigen, welchen Spagat ich hinlegen musste und wie schwierig es war, von der Kirche kommend im Showbusiness zu landen. Den einen war ich zu fromm, den anderen nicht fromm genug. Ich zeige an dem Abend auf, wie es war, ein gläubiger Mensch zu sein und wie ich trotzdem versuchte, in diesem Haifischbecken zu schwimmen. Übrigens kommen viele amerikanische Popmusiker aus diesen Kreisen. Denken Sie nur mal an Justin Bieber, Beyoncé, Whitney Houston. Die Kirche war deren erste Bühne.

Haben Sie es jemals bereut, in diesem harten Business gelandet zu sein?

Nein, definitiv nicht.

Und wie geht es mit dem Programm auf der Bühne weiter?

Es gibt eine Menge Fotos „Damals – heute“ und eine Rundreise durch 40 Jahre Tätigkeit im Showbusiness. Dabei tauchen jede Menge bekannter Namen auf, mit denen ich gearbeitet habe, etwa Harry Belafonte, Karel Gott, Prince, Monrose, Kenny Rogers, Roger Chapman, Paul Young.

Wer auf Youtube eine Ihrer Konzertlesungen anklickt, erlebt Sie nicht nur als temperamentvollen Klavierspieler, dem es sichtlich Freude macht, in die Tasten zu hauen, sondern auch als mitreißenden Erzähler. Fällt Ihnen diese Rolle grundsätzlich auch leicht?

Eigentlich schon. Als Musikproduzent bin ich ja eine Art Kommunikator. Man geht so eine Ehe auf Zeit mit den Künstlern ein, die oft großen Gefühlsschwankungen unterworfen sind und die nicht immer gerade viel Geduld haben. Und obwohl ich selbst eher ein hektischer Typ bin, habe ich in solchen Situationen viel Geduld und versuche auf die Person einzugehen.

Wie ist das für Ihren Sohn Max, mit dem Vater auf Tournee zu sein?

Ich denke, es ist für Max ein super Ausgleich vom Medizinstudium. Zurzeit arbeitet er im Krankenhaus in Nepal – beim praktischen Jahr. Drei Tage vor dem Auftritt in Steinheim kommt er zurück. Uns macht es großen Spaß, zusammen auf der Bühne zu stehen, und bei den langen Fahrten zu den Konzerten erzählt man sich auch andere Dinge als am Frühstückstisch. Wir werden bei dem Konzert auch J. S. Bach verrocken. Bach ist mein Lieblingskomponist, und ich fand es schade, dass meine Söhne keinen Zugang dazu hatten. Also habe ich Bachs Kompositionen in einer Mischung aus Rock und Jazz neu arrangiert.

Von welchem Teil von Ihnen erfahren die Zuhörer eigentlich am meisten?

Ich denke, der Mensch Dieter Falk steht im Mittelpunkt. Und der Chorleiter, der gut auf Leute zugehen kann. Ich finde gemeinsames Singen total wichtig. Deshalb mache ich mit Michael Kunze auch diese Chormusicals, bei denen oft 2000 Leute mitsingen. Singen macht total Spaß. Auch die Konzertlesungen sind interaktiv. Ich lasse die Leute mitgrooven und mitsingen.

Was genau bedeutet dabei interaktiv?

An einer Stelle rufen mir die Leute Lieder aus dem Kirchengesangbuch zu, und ich mache Jazz-Improvisationen daraus.

Sie packen in Ihre Chor-Produktionen, wie etwa das neueste Chormusical Bethlehem, richtig viele Emotionen hinein. Sind Sie selbst auch ein eher emotionaler Typ?

Ja, total. Manchmal nerve ich meine Frau damit, dass ich so nah am Wasser gebaut bin und bei Filmen flenne. Ich lasse mich mitnehmen von etwas, das mich berührt.

Woher nehmen Sie denn die Kraft für Ihre vielen Projekte?

Musik ist einfach ein Geschenk für mich von oben. Und der Kontakt mit den Leuten bestärkt mich und gibt mir viel Kraft. Ansonsten bin ich ein Arbeitstier. Aber ich schlafe ausreichend viel.