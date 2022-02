Produktionszentrum Stuttgart Isabell Ohst gibt Geschäftsführung ab

Laura Sommerfeld war zuletzt als Kulturmanagerin in der Kunststiftung Baden-Württemberg tätig und hat dort Projekte in den Sparten Kunst, Musik, Performance und Literatur umgesetzt. Nach ihrem Studium (Betriebswirtschaftslehre, Englisch und Kulturmanagement) in Essen und München hatte Sommerfeld erste berufliche Erfahrungen unter anderem bei der Mitarbeit als Produktionsleiterin in der freien Szene in München gesammelt, wo sie auch Tanz- und Theaterprojekte zum Beispiel bei der Tanzbiennale Dance sammelte.