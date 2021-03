Produkte von Aldi, Lidl und Co. Corona-Selbsttest richtig entsorgen

Die Bestandteile der Selbsttests gehören in den Restmüll

Der Müll soll in stabilen und reißfesten Müllsäcken gesammelt und entsorgt werden. Diese müssen fest verknotet werden. Falls scharfe oder spitze Gegenstände bei der Anwendung des Tests zum Einsatz kommen, sollen diese zusätzlich in stich- und bruchfesten Einwegbehältnissen gesammelt werden, beispielsweise in Kunststoffgefäßen. Flüssige Abfälle, wie die Pufferlösung in dem Fläschchen, sollen laut Umweltministerium tropfsicher verpackt sein. Zum Beispiel könne man sie mit saugfähigem Material umwickeln. Sie wandern dann ebenfalls in den Müllsack. Dieser soll schließlich in die Restmülltonne geworfen werden.