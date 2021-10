Problemfall Nordirland EU kommt London im Brexit-Streit entgegen

London hat den neuen Streit losgetreten

Dies hat zu Unterbrechungen in Teilen des Warenflusses geführt. Erklärtes Ziel vor allem der EU ist es, mit dem Protokoll den Frieden in Nordirland zu bewahren. Jahrzehntelang haben dort Nationalisten mit bewaffneten Angriffen versucht, den Anschluss an Irland zu erzwingen. Auf sie könnte eine harte Grenze als Provokation wirken. Ihnen stehen die Anhänger eines Verbleibs im Vereinigten Königreich gegenüber, die Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens ablehnen. „Das EU-Paket ist noch nicht einmal veröffentlicht, aber die britische Regierung lehnt es bereits öffentlichkeitswirksam ab“, kritisierte die Europaabgeordnete Anna Cavazzini (Grüne) das Vorgehen Londons. „Meiner Meinung nach hat dies vor allem eine innenpolitische Funktion, um von den verheerenden Folgen des Brexits und Corona-Missmanagements abzulenken, denn hierbei steht die Regierung Johnson massiv unter Druck“, erklärt die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses des Europäischen Parlamentes.

Losgetreten wurden die Auseinandersetzung vom britischen Brexit-Minister David Frost, der am Dienstag substanzielle Veränderungen am Nordirlandprotokoll forderte. „Es muss geändert werden“, sagte er. Im Zentrum des Streits steht die Aussage, dass bei Streitigkeiten in Zukunft nicht der Europäische Gerichtshof (EuGH) zuständig sein dürfe.

Diese Forderung löste in Brüssel Fassungslosigkeit aus. Auch der stellvertretende irische Ministerpräsident Leo Varadkar widersprach umgehend: Der Gerichtshof interpretiere europäisches Recht und europäische Standards. „Ich verstehe nicht, wie ein britisches Gericht oder ein anderes Gericht das machen könnte“, sagte er in Dublin.