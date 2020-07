Probleme seit Jahren bekannt Medien: Tausende Server haben Sicherheitslücken

Ex-Stürmer des VfB Stuttgart

Mario Gomez verabschiedete sich mit Youtube-Livestream

Mario Gomez hat seine Kickstiefel an den Nagel gehängt und am Sonntag sein letztes Spiel für den VfB Stuttgart absolviert. Nun hat sich der Stürmer von den VfB-Fans verabschiedet. Via Youtube. Hier kann man sich den Livestream noch einmal ansehen.