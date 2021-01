Probleme mit Zulieferern Auch Audi muss Zwangspause einlegen

Bei Daimler ruht die Produktion in Rastatt

Wie es danach weitergeht, ist noch offen. „Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage über diesen Zeitraum hinaus bleibt sehr komplex“, heißt es in einem Schreiben an die Mitarbeiter. Audi beobachte die Lage an beiden Standorten weiterhin sehr genau und arbeite dabei eng mit dem Betriebsrat zusammen. Zudem würden fortlaufend Gegenmaßnahmen und Alternativen geprüft, um die Auswirkungen des Lieferengpasses zu begrenzen – auch in enger Abstimmung mit den Zulieferern. In Neckarsulm sind nach Angaben eines Sprechers 800 und in Ingolstadt 9300 Beschäftigte von der Kurzarbeit betroffen.