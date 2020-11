Probleme durch Corona Quarantäne, Isolation und Verwirrung im Wintersport

Vor dem Auftakt des Biathlon-Weltcups im finnischen Kontiolahti an diesem Samstag gibt es schon positive Befunde aus fünf Nationen. Am schlimmsten betroffen sind bislang die Russen, die nach alleine vier Fällen - dazu gehört in Ex-Staffelweltmeister Anton Babikow (29) auch ein Aktiver - am Donnerstag zunächst ihre Hotelzimmer nicht verlassen durften. Auch Teammitglieder aus Lettland, Moldau, Rumänien und Frankreich waren positiv auf das Virus. Während die Franzosen nicht in Quarantäne mussten, werden die finnischen Behörden in den anderen Fällen erst noch über das weitere Vorgehen entscheiden.