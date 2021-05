Probleme bei Stellenbesetzung in Marbach Ordnungsamt geht auf dem Zahnfleisch

Marbach - Dass die Mannschaft von Andreas Seiberling im Marbacher Bürger- und Ordnungsamt am Anschlag arbeitet, klang schon häufiger an, wurde jüngst bei den Haushaltsberatungen aber erstmals in aller Deutlichkeit dargelegt. Die CDU hatte den Antrag gestellt, dieses Jahr beim Fußverkehrs-Check des Landes mitzumachen. Doch Seiberling, aus dessen Ressort heraus das Projekt hätte betreut werden müssen, schüttelte den Kopf. Das sei aktuell nicht leistbar. „Bei uns im Amt sieht es ziemlich desaströs aus. Das ist fast schon ein Hilferuf“, erklärte er. Wegen all der zusätzlichen Aufgaben durch Corona habe sich eine Menge aufgestaut, das erst abgearbeitet werden müsse. Dafür werde man mehrere Monate brauchen. Zudem leide das Ressort seit Längerem unter Personalmangel. Konkret sind es sechs Stellen, die nicht besetzt sind – was rund einem Fünftel aller Positionen in seinem Zuständigkeitsbereich entspricht, so Seiberling auf Nachfrage.