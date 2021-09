Probleme bei Smartphone-App Warum der digitale Führerschein nicht mehr verfügbar ist

Stuttgart - Einfaches digitales einchecken in Hotels, problemfreie Nutzung von Carsharing-Angeboten per digitalem Führerschein und sogar die Eröffnung eines Bankkontos per App – Schlank, schnell und günstig soll man sich jetzt und in Zukunft ausweisen können, Bürokratie soll mit der Einführung digitaler Ausweisdokumente abgebaut werden.